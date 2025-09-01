Η Κυβέλη Μάρδα, η σύντροφος του γνωστού ποδοσφαιριστή Δημήτρη Πέλκα και κόρη του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μάρδα, είναι μια μοντέρνα, υπέροχη κοπέλα γεμάτη στόχους, με δυναμική παρουσία τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στην ακαδημαϊκή της πορεία. Πρόσφατα αποφοίτησε από την Ιατρική του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και όπως έχει δηλώσει ενδιαφέρεται να ακολουθήσει είτε την γυναικολογία είτε την πλαστική χειρουργική.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίστηκε με τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στην Τουρκία. Το 2021 έγινε η πρόταση γάμου την οποία το ζευγάρι ανακοίνωσε με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, γεμάτη συναισθήματα και αγάπη. Χωρίς καθυστερήσεις, ο γάμος έγινε τον Ιούνιο του 2022 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Το ζευγάρι, παρουσία αγαπημένων προσώπων, παντρεύτηκε στην πόλη όπου ο Δημήτρης Πέλκας αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε και η Κυβέλη Μάρδα έχει καταγωγή από την πλευρά του πατέρα της.

Το ζευγάρι είναι πάντα μαζί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό ενώ η Κυβέλη Μάρδα βρέθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της υπογραφής και της επιστροφής του στον ΠΑΟΚ φέτος. Πρόσφατα μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή από τον εορτασμό των γενεθλίων της, όταν ο ποδοσφαιριστής της αφιέρωσε το τραγούδι «Είσαι όμορφη σαν την Ελλάδα,» ενώ χθες η κοπέλα πανηγύρισε το γκολ που έβαλε ο σύντροφός της στη 2η αγωνιστική της Super League. Το ζευγάρι εστιάζει στην σταθερότητα και στα σχέδιά του είναι να αποκτήσουν ένα παιδί όταν έρθει το κατάλληλο timing.