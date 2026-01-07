Το νέο έτος έρχεται με πανδαισία από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, για τους συνδρομητές της Nova μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με την 16η αγωνιστική και το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – ΑΕΚ (11/1, 19:30) που θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports όπως και οι αγώνες Ατρόμητος – Ολυμπιακός (10/1, 19:30) και Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ (11/1, 16:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (10/1, 17:00), Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (10/1, 19:30), ΟΦΗ – Asteras Aktor (11/1, 17:30), Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (11/1, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 21η αγωνιστική που θα διεξαχθεί εμβόλιμα και όλα τα βλέμματα πέφτουν στο ντέρμπι Άρσεναλ – Λίβερπουλ (8/1, 22:00) ενώ ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις Φούλαμ – Τσέλσι (7/1, 21:30), Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον (7/1, 21:30), Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (7/1, 22:15). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 19η αγωνιστική (οι αγώνες Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης διεξήχθησαν τον Δεκέμβριο) και τους αγώνες Βαλένθια – ‘Ελτσε (10/1, 22:00), Σεβίλλη – Θέλτα (12/1, 22:00) να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports με την 16η αγωνιστική και τους αγώνες Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ (9/1, 21:30), Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη (10/1, 19:30) και Μπάγερν-Βόλφσμπουργκ (11/1, 18:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άιντχοφεν-Εξέλσιορ (10/1, 21:00), Χερενφέιν-Φέγενορντ (11/1, 13:15), Τέλσταρ-Άγιαξ (11/1, 15:30) για την 18η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Ταυτόχρονα, οι φίλοι του τένις θα απολαύσουν την τελική φάση των τουρνουά τένις WTA 250 ASB Classic και WTA 500 Brisbane International presented by EVIE.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την αναμέτρηση ΟΦΗ – Asteras Aktor (7/1, 17:00) για τα Knock out Playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να δουν την εμβόλιμη 19η αγωνιστική της Serie A όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Νάπολι-Ελλάς Βερόνα (7/1, 17:30), Πάρμα – Ίντερ (7/1, 21:45), Μίλαν – Τζένοα (8/1, 21:45), καθώς και την 20η αγωνιστική με το ντέρμπι Ίντερ – Νάπολι (11/1, 21:45) και τους αγώνες Φιορεντίνα – Μίλαν (11/1, 16:00), Γιουβέντους – Κρεμονέζε (12/1, 21:45).

Την ίδια στιγμή στην Αγγλία παίζει μπάλα το Emirates FA Cup (Κύπελλο Αγγλίας) με τους αγώνες του 3ου γύρου Ρέξαμ – Νότιγχαμ (9/1, 21:30), Έβερτον – Σάντερλαντ (10/1, 14:15), Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ (10/1, 17:00), Τότεναμ – Άστον Βίλα (10/1, 19:45), Τσάρλτον – Τσέλσι (10/1, 22:00), Ντέρμπι – Λιντς (11/1, 14:00), Πόρτσμουθ – Άρσεναλ (11/1, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον (11/1, 18:30), Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ (12/1, 21:45).

Για τους φίλους του μπάσκετ θα μεταδοθούν από το ΝΒΑ οι αγώνες Golden State Warriors-Milwaukee Bucks (8/1, 05:00), Chicago Bulls-Miami Heaat (9/1, 03:00), Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks (10/1, 05:30), Boston Celtics-San Antonio Spurs (11/1, 03:00), Denver Nuggets-Milwaukee Bucks (12/1, 03:00).

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

