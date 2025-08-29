Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς επιβλήθηκε της Άντερλεχτ και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference League.
Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η κλήρωση για τη League Phase της διοργάνωσης.
Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ θα είναι οι: Φιορεντίνα (Εκτός), Σάμροκ Ρόβερς (Εντός), Τσέλιε (Εκτός), Αμπερντίν (Εντός), Σάμσουνσπορ (Εκτός) και Κραιόβα (Εντός).
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025