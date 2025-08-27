Σίγουρος για την ποιότητα αλλά και την καρδιά των παικτών του παρουσιάστηκε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της έναρξης του Ευρωμπάσκετ.

«Πιστεύω πως είχαμε μια καλή προετοιμασία. Μετά από τέσσερις εβδομάδες ξέρουμε τα ατού και τις αδυναμίες μας, τι ομάδα είμαστε και τι μπορούμε να γίνουμε. Έχω μεγάλη πίστη εν όψει του Ευρωμπάσκετ», τόνισε.

«Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Παίξαμε πολύ πρόσφατα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Μου αρέσουν οι παίκτες και το ρόστερ μας και είμαι αισιόδοξος», ενώ πρόσθεσε: «Έχουμε εμπειρία και θα πάμε να παίξουμε με την Ιταλία με 100% συγκέντρωση. Το να κάνει μια έκπληξη ένας προπονητής, είναι δική μου δουλειά να το διαβάσω και να το περάσω στους παίκτες. Ό,τι κι αν έχει κρύψει κάποιος, μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Στο τέλος θα μετρήσουν άλλα πράγματα για την έκβαση του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δουλέψουμε σε υψηλή ένταση».

Ερωτηθείς για τη σημασία της πρεμιέρας απάντησε: «Βλέπω πολλούς να λένε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τελικός. Δεν είναι τελικός, είναι σημαντικό ματς όπως και τα άλλα. Δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερη πίεση. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Εμείς θέλουμε να πάμε αρχικά στους ‘16’, δεν κοιτάμε τις διασταυρώσεις. Ποιος μπορεί να σου πει με ποιον θα παίξεις».

Για το επίπεδο της φετινής διοργάνωσης ανέφερε: «Κάθε φορά λέμε πως είναι το πιο δύσκολο Ευρωμπάσκετ. Κάθε διοργάνωση έχει τις δυσκολίες της. Και το Ολυμπιακό Τουρνουά είναι πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες παίζουν με μεγαλύτερη πίεση και αθλητικότητα».

Σχετικά με το χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν κατηγορηματικός: «Ο Γιάννης θα παίξει όσο θέλω εγώ να παίξει. Το ίδιο και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι επίσημο παιχνίδι πλέον και δεν υπάρχουν περιορισμοί», ξεκαθάρισε.