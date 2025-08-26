Πιο πιθανή από ποτέ φαντάζει η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Κάτι παραπάνω από θετικός για να μετακομίσει στους νταμπλούχους Πορτογαλίας είναι και ο 25χρονος φορ, ο οποίος θα συναντήσει εκεί και τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του Γιώργο Βαγιαννίδη.

Η Σπόρτινγκ προσφέρει στον Ιωαννίδη συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με την «Record», και πλέον μένει να συμφωνήσει και ο Παναθηναϊκός.

Η πρόταση, λένε οι πληροφορίες αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ, συν μπόνους.