Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προσπάθεια της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να αποκτήσει τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record», η Σπόρτινγκ προχωρά στις επαφές της με τον Παναθηναϊκό, έχοντας σύμμαχο και τον 25χρονο διεθνή επιθετικό, ο οποίος είναι πιο «ζεστός» στο να αγωνιστεί στην ομάδα της Λισαβόνας.

Οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν μετά το παιχνίδι του τριφυλλιού με τη Σάμσουνσπορ την Πέμπτη, αλλά και όταν ξεκαθαρίσει το αν τελικά ο Χάρντερ θα αποχωρήσει με μεταγραφή από το Αλβαλάδε.