Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την ΑΕΛ Novibet στην άδεια Τούμπα, λόγω τιμωρίας μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ από το περσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ, για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26.

Στην 8η διαδοχική πρεμιέρα στην έδρα του ο «Δικέφαλος» έφτασε τις έξι νίκες (Αστέρας Aktor, ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet), μια ισοπαλία (Παναιτωλικός) αν και πάλι η εικόνα του δεν ήταν ενθαρρυντική ενόψει της ρεβάνς με τη Ριέκα.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με δεδομένο ότι ακολουθεί την Πέμπτη (28/8) η ρεβάνς κόντρα στη Ριέκα για τα Play Off του Europa League, αποφάσισε να δώσει ανάσες σε τέσσερις ποδοσφαιριστές (Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Ιβανούσετς) που αγωνίστηκαν στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ο Παβλένκα παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του μια ολοκαίνουργια τετράδα στην άμυνα, η οποία αποτελούνταν από τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Τέιλορ.

Στη μεσαία γραμμή οι Μεϊτέ και Οζντόεφ κινήθηκαν ως εσωτερικοί χαφ, με τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και τον νεαρό Χατσίδη (πρώτη εμφάνιση στο αρχικό σχήμα) να είναι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο τον Τσάλοφ.

Ο Γιώργος Πετράκης παρέταξε την ΑΕΛ Novibet με «4-2-3-1», τον Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια, τους Δεληγιαννίδη, Χάκλα, Παντελάκη, Κοσόνου να αποτελούν την τετράδα της άμυνας, ο Ατανάσοφ με τον Στάικο ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι, με Μούργο, Πέρεζ, Γιούση και Τούπτα στη μεσοεπιθετική γραμμή των «βυσσινί».

Για 7ο ημίχρονο έμεινε άσφαιρος ο ΠΑΟΚ

Η πρώτη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 6ο λεπτό από τη δημιουργία του Τσάλοφ και το σουτ του αμαρκάριστου Ζίβκοβιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή, με τον Μελίσσα να είναι στη σωστή θέση και να απομακρύνει.

Η ΑΕΛ Novibet έβγαλε μία-δύο γρήγορες αντεπιθέσεις, ωστόσο τα τελειώματα από τον Μούργο δεν προκάλεσαν την παραμικρή ανησυχία στον Παβλένκα, με τον Μελίσσα να λέει «όχι» και στη βολίδα του Οζντόεφ από τα 25 μέτρα.

Η πιο μεγάλη στιγμή ήρθε στο 23ο λεπτό για τους «ασπρόμαυρους» και ξεκίνησε από τα πόδια του Κωνσταντέλια, το σουτ του οποίου απομάκρυνε ο Μελίσσας, η μπάλα κατέληξε στον αμαρκάριστο Ζίβκοβιτς, ο οποίος με πεσμένο τον τερματοφύλακα πλάσαρε δίπλα από το αριστερό δοκάρι!

Η ΑΕΛ Novibet δεν απείλησε, μετά τα πρώτα λεπτά, όπου βρήκε δύο γρήγορες κόντρες με τον Μούργο, όμως την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ είχε σπαταλήσει τις δύο τρεις μεγάλες στιγμές του και δυσκολευόταν να διασπάσει την καλοστημένη άμυνα των φιλοξενούμενων.

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε ακόμα 45 λεπτά μακριά από το γκολ, που άρχισε να γίνεται σημαντικό πρόβλημα για τους «ασπρόμαυρους» που συμπλήρωσαν επτά ημίχρονα, αν εξαιρέσουμε την παράταση με τη Βόλφσμπεργκερ, δίχως να έχουν σημειώσει γκολ…

Η λύση ήρθε από τον Ντεσπόντοφ

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ντεσπόντοφ να έρχεται από τον πάγκο, σε μια προσπάθεια του Λουτσέσκου να βρει λύσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ο Βούλγαρος το έκανε με το… καλησπέρα. Στην πρώτη τελική προσπάθεια, με σουτ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (47’ 1-0) και έδιωξε τα μαύρα σύννεφα που είχαν αρχίσει να μαζεύονται πάνω από την Τούμπα.

Ο «Δικέφαλος» άγγιξε το δεύτερο γκολ με το δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μεϊτέ, με τον Λουτσέσκου να φέρνει στο ματς τον Γιώργο Γιακουμάκη στην επιστροφή του 30χρονου επιθετικού στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από πεντέμιση χρόνια. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Γιακουμάκη ήρθε στο 74ο λεπτό, με τον Μελίσσα να του λέει «όχι» στην εξ επαφής προβολή.

Ο πρώην «πορτιέρε» του ΠΑΟΚ είχε απάντηση και στο δυνατό σουτ του Τάισον (78’), αλλά και του Καμαρά (86’).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (77’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (85’ Ιβανούσετς), Χατσίδης (46’ Ντεσπόντοφ), Τσάλοφ (68’ Γιακουμάκης).

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοσόνου (22’ Κοβάσεβιτς), Ατανάσοφ (80’ Σουρλής), Στάικος (73’ Πασάς), Γιούσης, Πέρεζ, Μούργος (80’ Χατζηστραβός), Τούπτα.

πηγή: gazzetta.gr