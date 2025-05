Ο Devin Cannady γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1996 στη Μισαουάκα της Ιντιάνα και αγωνίζεται ως γκαρντ στον Πανιώνιο από τον Αύγουστο του 2024. Διαθέτει κάποια εντυπωσιακά στατιστικά στο βιογραφικό του, όπως το ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου που ήταν στο Κολλέγιο του Prinston (2015–2019) σημείωσε 1515 πόντους κατακτώντας έτσι την πέμπτη θέση στην ιστορία του Πανεπιστημίου του.

Πριν έρθει στην Ελλάδα συμμετείχε σε ομάδες της NBA G League, όπως οι Long Island Nets και οι Lakeland Magic ενώ κατέκτησε ένα πρωτάθλημα με τους δεύτερους το 2021 στο οποίο αναδείχθηκε MVP των τελικών. Έχει επίσης αγωνιστεί στο NBA και συγκεκριμένα στους Orlando Magic. Στην προσωπική του ζωή είναι παντρεμένος με την Katie Lou Samuelson και μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη.

Ο Devin Cannady πιστεύει πολύ στο Θεό και του αρέσει πολύ η Ελλάδα. Ακριβώς γι αυτούς τους δυο λόγους θέλησε να κάνει πάνω του ένα τατουάζ που να συνδυάζει την θρησκεία, την πίστη και την αγάπη του για την χώρα μας ( να σημειωθεί πως μαθαίνει ήδη και ελληνικά και είναι πολύ καλός.) Έτσι επισκέφθηκε το tattoo studio Sake tattoo Crew και ζήτησε από τον tattoo artist Van Boik να χτυπήσει πάνω του έναν αρχαίο Έλληνα πολεμιστή, ο οποίος όμως δεν ήθελε να κρατά κάποιο όπλο γιατί είναι κατά της βίας. Αυτό που ήθελε να τονίσει είναι το να μάχεται κάποιος με όπλο την ίδια του την ψυχή.

Τον αρχαίο Έλληνα πολεμιστή συνόδευσε με ένα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη: Το εδάφιο Ησαΐας 54:17 (Isaiah 54:17)στη μετάφραση του Βασιλέως Ιακώβου (King James Version) αποδίδεται ως εξής:

“No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn.”

Στα ελληνικά μεταφράζεται:

«Κανένα όπλο σχεδιασμένο εναντίον σου δεν θα έχει επιτυχία και καμία κατηγορία εναντίον σου δε θα σταθεί γιατί θα έχεις την εξουσία να την ανατρέψεις.»

Αυτό το εδάφιο είναι ένα μήνυμα ενθάρρυνσης και θεϊκής προστασίας. Προέρχεται από ένα κεφάλαιο όπου ο Θεός μιλά στο λαό του Ισραήλ για την αποκατάστασή του, μετά από ταλαιπωρία και εξορία. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για εκείνους που πιστεύουν και εμπιστεύονται τον Θεό ενώ αναφέρεται όχι μόνο σε υλικές απειλές (όπλα) αλλά και σε λεκτικές επιθέσεις, συκοφαντίες, δυσκολίες. Δίνει θάρρος πως ό,τι κι αν προσπαθήσει να σε βλάψει—δεν θα πετύχει, αν είσαι σε πνευματική σύνδεση με τον Θεό. Θεωρείται συχνά λόγος πίστης και δύναμης, και είναι πολύ αγαπημένο εδάφιο από πολλούς πιστούς που το χρησιμοποιούν ως καθημερινή υπενθύμιση ότι δεν είναι μόνοι απέναντι στις αντιξοότητες.





