Μια πρώην εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό στην πόλη Παρκ Χιλς του Μιζούρι κατηγορήθηκε επίσημα για πολλαπλά αδικήματα, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο KSDK, αφού μια μητέρα, η Ταρά Γουίλιαμς, πήγε να παραλάβει τον 3χρονο γιο της και τον βρήκε νεκρό κάτω από μια κουβέρτα βάρους οκτώ κιλών.

Η 40χρονη Τίφανι Χέντρικ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, παιδική κακοποίηση που οδήγησε σε θάνατο και ένοπλη εγκληματική ενέργεια. Κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης στο κέντρο κράτησης της κομητείας Σεντ Φρανσουά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες μετά τον θάνατο του 3χρονου Κόναντ Άσκραφτ, ενός αυτιστικού παιδιού, που βρισκόταν στη φροντίδα του δημόσιου παιδικού σταθμού Poppy’s Playhouse στο Παρκ Χιλς.

«Ο θάνατος ενός παιδιού είναι μια τραγωδία που συγκλονίζει τον πυρήνα μιας κοινότητας», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Σεντ Φρανσουά, Τζέφρι Σάιτς, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την υπομονή της τοπικής κοινωνίας, η οποία επέτρεψε να εξελιχθεί η δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KTVI, τα νομικά έγγραφα αναφέρουν πως η αιτία θανάτου του παιδιού ήταν ασφυξία. Η Χέντρικ φέρεται να τοποθέτησε το αγόρι μπρούμυτα κάτω από την κουβέρτα, με τα χέρια ακινητοποιημένα, και να έκατσε πάνω του με τα πόδια της, τρίβοντάς του την πλάτη μέχρι που θεώρησε ότι αποκοιμήθηκε. Έπειτα το άφησε εκεί, χωρίς να το ξαναελέγξει.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη κατακραυγή στην τοπική κοινωνία. Η ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού, Σπρινγκ Γκρέι, παραιτήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του Παρκ Χιλς, ενώ το Poppy’s Playhouse έχασε την άδειά του. Σύμφωνα με τον κρατικό έλεγχο, το παιδί παρέμεινε αβοήθητο κάτω από την κουβέρτα για τέσσερις ώρες.

Αγωγές για τον άδικο θάνατο

Η μητέρα έχει καταθέσει αγωγή για τον θάνατο του γιου της, υποστηρίζοντας ότι το κέντρο γνώριζε και ενέκρινε την πρακτική της Χέντρικ. Σε ξεχωριστή αγωγή έχει προχωρήσει και ο πατέρας του παιδιού.

Νομοθετική πρωτοβουλία – «Ο Νόμος του Κόναντ»

Η οργάνωση Uvalde Foundation for Kids, με αφορμή την υπόθεση, προωθεί νέο νόμο στο Μιζούρι για την ενίσχυση της ασφάλειας στους παιδικούς σταθμούς. Η πρόταση, που φέρει την ονομασία Conrad’s Law, προβλέπει:

Υποχρεωτική τοποθέτηση καμερών σε όλους τους παιδικούς σταθμούς με φύλαξη αρχείων για 90 ημέρες.

Εκπαίδευση προσωπικού για φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Νομική προστασία για όσους καταγγέλλουν κινδύνους ή παραλείψεις.

Η πολιτειακή βουλευτής Σεσίλι Γουίλιαμς έχει εκφράσει τη στήριξή της, δηλώνοντας: «Τα βάρη κουβέρτας μπορεί να είναι βοηθητικά για παιδιά με ειδικές ανάγκες, όμως η κουβέρτα που χρησιμοποιήθηκε στον Κόναντ ζύγιζε 8,5 κιλά — πάνω από το μισό βάρος του σώματός του».

Η πρόταση νόμου θα κατατεθεί τον Ιανουάριο στην επόμενη νομοθετική περίοδο.