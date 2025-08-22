Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αγαθόνικος

Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου

Ο Άγιος Αγαθόνικος και οι συναθλητές του Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρέπιος, Ακίνδυνος και Σεβηριανός υπήρξαν εξέχουσες μορφές της χριστιανικής πίστης που μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, γύρω στο 298 μ.Χ. Ο Αγαθόνικος καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και διακρινόταν για το ιεραποστολικό του έργο, μέσω του οποίου οδήγησε πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική πίστη. Κοντά στον Άγιο μαθητεύσαν και βαπτίστηκαν ο Ζωτικός, ο Ζήνων, ο Θεοπρέπιος, ο Ακίνδυνος και ο Σεβηριανός, αλλά και άλλοι Χριστιανοί της εποχής.

Ο διωγμός εναντίον των Χριστιανών, με διαταγή του αυτοκράτορα και εκτελεστή τον κόμη Ευτόλμιο, οδήγησε στη σύλληψη τους στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Υπέστησαν μαρτύρια και θανάτους κατά μήκος της διαδρομής προς τη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Στον δρόμο προς τη Χαλκηδόνα αποκεφαλίστηκε ο Άγιος Σεβηριανός, ενώ ο Ζήνων, ο Θεοπρέπιος και ο Ακίνδυνος θανατώθηκαν με μηχανές βασανιστηρίων στο χωριό Ποταμός, επειδή αδυνατούσαν πλέον να περπατήσουν από τα βασανιστήρια. Ο Αγαθόνικος, παρά τα δεινά, παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη, ενισχύοντας το φρόνημα των συναθλητών του. Στη Σηλυβρία της Θράκης, αποκεφαλίστηκαν ο ίδιος και όσοι είχαν απομείνει μαζί του, λαμβάνοντας το στέφανο του μαρτυρίου.

Η μνήμη τους τιμάται στις 22 Αυγούστου. Οι Άγιοι υπήρξαν πρότυπα ομολογίας, προσφοράς και αυτοθυσίας για τον Χριστό και η παρακαταθήκη τους παραμένει ζωντανή στην ιστορική μνήμη της Εκκλησίας.