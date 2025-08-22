Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες Πέμπτη ότι αναστέλλει προσωρινά την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων για ξένους οδηγούς φορτηγών, κατηγορώντας τους ότι «θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών» στους δρόμους των ΗΠΑ.

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών με άμεση ισχύ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Ο αυξανόμενος αριθμός ξένων οδηγών που χειρίζονται μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στους αμερικανικούς δρόμους θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτει το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. που είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

Δεν έδωσε κανέναν αριθμό για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς αυτούς, πάντως επανέλαβε ισχυρισμούς που κάνουν συχνά οπαδοί του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του «πρώτα η Αμερική».

Η κυβέρνηση Τραμπ εξάλλου έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι πολλοί από τους ξένους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται στη χώρα δεν μπορούν να μιλήσουν ή να διαβάσουν αγγλικά και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν σήματα, ούτε να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει συνεχώς τις αιτήσεις όλων όσων έχουν λάβει βίζα και μπορεί να την ανακαλέσει εάν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει τον εξονυχιστικό έλεγχο των αιτήσεων «και των 55 και πλέον εκατομμυρίων αλλοδαπών που έχουν σήμερα έγκυρη βίζα για τις ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ήδη λάβει έγκριση να μπουν στη χώρα, δήλωσε απόψε ένα στέλεχος του υπουργείου.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακαλεί τις θεωρήσεις εισόδου «κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις», όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει πιθανότητα να υπερβεί το χρονικό διάστημα παραμονής του στη χώρα ή «αν εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα, αν συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατικής δραστηριότητας ή παρέχει στήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε το στέλεχος αυτό.