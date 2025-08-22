Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει: «Η Ελλάδα, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας». Η δήλωση αυτή έγινε με αφορμή την αποστολή βοήθειας από τη χώρα μας στην Πορτογαλία και την Ισπανία, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης των εκτεταμένων πυρκαγιών, που, όπως υπογραμμίζει, έχουν καταστρέψει περισσότερα από 5 εκατομμύρια στρέμματα.

«Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν δει περισσότερα από 5.000.000 στρέμματα να καίγονται μέσα σε δέκα ημέρες. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια καμένη έκταση από τον μέσο όρο της ΕΕ την περίοδο 2006-2024 και σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Λουξεμβούργου. Είναι ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ έως τα μέσα Αυγούστου», σημειώνει ο Υπουργός και προσθέτει: «Η Ελλάδα, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στους ευρωπαίους εταίρους μας. Αποστέλλουμε 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 στην Πορτογαλία. Μεταβαίνει στην Ισπανία μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), έπειτα από αποδοχή της ισπανικής πλευράς».