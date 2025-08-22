Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα το τελευταίο διάστημα προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.

Από την αρχή του έτους έχουν διαγνωστεί 47 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 11 χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ τα 2 μπήκαν σε ΜΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 22/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» τα δύο θύματα είναι άνω των 78 ετών.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και «χτυπάει» το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Δεν υπάρχει προς το παρόν ειδική θεραπεία ή εγκεκριμένο εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση βασίζεται στη φροντίδα των συμπτωμάτων και την υποστήριξη του οργανισμού. Επομένως, το σημαντικότερο μέτρο είναι η πρόληψη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα τσιμπήματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν ο ιός κυκλοφορεί περισσότερο.

Η χρήση εντομοαπωθητικών, τα μακρυμάνικα ρούχα, η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές και μπαλκόνια και η συμμετοχή σε προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών από τους δήμους είναι μερικοί από τους βασικούς τρόπους προστασίας.