Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το 1-1 της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, στάθηκε στις διορθώσεις που έκανε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, τόνισε πως η πρόκριση παραμένει «50-50» και επανέλαβε ότι χρειάζεται δύο ακόμη μεταγραφές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ένα «εξάρι» για τη μεσαία γραμμή.

Ο προπονητής της «Ένωσης» μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε αρχικά: «Ήταν ένα δύσκολο ματς, με δυνατό ρυθμό και καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ τους εξαιρετικούς φίλους μας. Αρχικά ήταν σαν να μην παίξαμε στα πρώτα λεπτά. Το ματς ήταν έντονο. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είχαμε συγκέντρωση, είχαμε όμως δύο πολύ καλές στιγμές με Ζίνι και Γκατσινοβιτς και πολλές μεγάλες επεμβάσεις με τον Στρακόσα. Στο δεύτερο μέρος ισορρόπησε το παιχνίδι, καταφέρνουμε να φύγουμε με την ισοπαλία. Τώρα επιστρέφουμε Αθήνα, έχουμε το ματς στο πρωτάθλημα την Κυριακή και μετά τη ρεβάνς. Είναι 50-50 ακόμα η πρόκριση. Στο πρώτο μέρος δεν υπήρχε ισορροπία σε κέντρο και επίθεση. Οι δύο από τις τρεις γραμμές δεν λειτουργούσαν καλά. Αλλά στο δεύτερο μέρος βελτιωθήκαμε».

Για την αλλαγή του σχηματισμού και την απόφαση να αφήσει τον ρόμβο, εξήγησε: «Μας έλειπαν κάποιοι παίκτες. Θέλουμε ακόμα δύο προσθήκες. Έχουμε και δύο απώλειες τον Γκατσίνοβιτς και τον Γιόβιτς. Όταν αξιοποιούμε την ποιότητα στο ρόστερ μπορούμε να διαχειριστούμε τις αναμετρήσεις. Παίζαμε απέναντι στην Άντερλεχτ, μια εξαιρετική ομάδα. Τον 17χρονο τον Ντε Κατ στο κέντρο, με παίκτες όπως ο Αζάρ και ο Ντολμπεργκ. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό και τη σωστή λήψη αποφάσεων».

Σε ερώτηση για το αν ένας καθαρόαιμος κόφτης θα έδινε μεγαλύτερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή, απάντησε ξεκάθαρα: «Ναι, χρειαζόμαστε έναν τέτοιο παίκτη. Δεν είναι μυστικό. Ούτε στη ρεβάνς θα υπάρχει βέβαια και έχουμε ήδη παίξει τέσσερις αγώνες χωρίς αυτόν. Θέλουμε έναν παίκτη δυνατό στο physical game και να προσφέρει ανακτήσεις μπάλας, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό θα το συζητήσουμε στη λήξη της μεταγραφικής περιόδου. Δεν θα κάτσω να κλαίω, με αυτούς τους παίκτες παίζουμε και θα πολεμήσουμε».

Για τη νοοτροπία της ομάδας του, σχολίασε: «Ναι. Έχουμε μια ομάδα σε μεταβατική φάση, με νέους παίκτες. Από τη στιγμή που δεν χάσαμε είναι θετικό. Αν δεν χάνεις έχεις περισσότερες πιθανότητες για την πρόκριση. Το επίπεδο όμως πρέπει να ανέβει. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε και να παίζουμε χωρίς νεκρά διαστήματα».

Αναφορικά με την αποβολή του Μάνταλου είπε: «Είναι ένας παίκτης ποιοτικός. Μπήκε και έδωσε αυτοπεποίθηση. Πήραμε κατοχή της μπάλας και έδωσε συνοχή. Δεν θα τον έχουμε στη ρεβάνς, αλλά θα βρούμε λύσεις, δεν θα καθίσουμε να κλαίμε».

Τέλος, για την επιστροφή του Ελίασον, αλλά και την κατάσταση του Γιόβιτς, τόνισε: «Δουλεύουμε για να είναι καλά προετοιμασμένος ο Λούκα. Ένιωσε μια μικρή ενόχληση και έπρεπε να τον προσέξουμε. Μας έλειψε σίγουρα. Χαίρομαι πολύ για τον Ελίασον που σκόραρε. Έχει τεράστιες δυνατότητες και τρομερά χαρακτηριστικά. Όλα έχουν να κάνουν με το θέμα της νοοτροπίας, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε και σκόραρε».