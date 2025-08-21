Ο Ρουί Βιτόρια τόνισε την αποφασιστικότητα που έδειξαν οι παίκτες του να ανατρέψουν το παιχνίδι μετά το προβάδισμα της Σάμσουνσπορ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη εμφάνιση του Καλάμπρια.

Ο Παναθηναϊκός, αν και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, γύρισε το ματς χάρη στα τέρματα του Κυριακόπουλου και του Πάλμερ Μπράουν, παίρνοντας τη νίκη με 2-1 και αυξάνοντας τις πιθανότητές του για πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Μετά τη λήξη, ο προπονητής μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και δηλώνοντας: «Το παιχνίδι κρίθηκε και στο ότι πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το γυρίσουμε. Η αντίπαλη ομάδα έφερε το ματς στο δικό της ρυθμό, εμείς δυσκολευτήκαμε στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο από μια στιγμή αδράνειας δεχθήκαμε το γκολ, ωστόσο στη συνέχεια με πίστη μέχρι το τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα ακόμη γκολ. Εχουμε μπροστά μας ακόμη 90 λεπτά για να μπορέσουμε να προκριθούμε.

Θέλουμε περισσότερο να έχουμε την απόδοση που είχαμε μετά το 0-1. Ποτέ δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, αν και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με μισή ευκαιρία του αντιπάλου. Η Σαμσουνσπόρ είναι μια πολύ καλή ομάδα, το γνωρίζαμε.

Μας βοήθησε η είσοδος του Καλάμπρια. Το ξέραμε ότι είναι ποιοτικός, μπήκε και άλλαξε τη δυναμική από τη δεξιά πλευρά. Βοήθησε και τον Τετέ».