Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με στρατηγικό πλάνο στο μεταγραφικό παζάρι, καταλήγοντας σε οριστική συμφωνία με την Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του ανερχόμενου Έλληνα μέσου, Χρήστου Ζαφείρη, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Ο 22χρονος χαφ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 25/08 για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του Δικεφάλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η μεταγραφή, η οποία κλείστηκε στα 10+2 εκατομμύρια ευρώ, ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της ομάδας στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Ο Ζαφείρης, που έχει ήδη συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το κέντρο του ΠΑΟΚ, φέρνοντας ποιότητα, ταχύτητα και δημιουργικότητα. Παρά το γεγονός ότι η μεταγραφή θα ενεργοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2026, ο παίκτης θα ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία του με την ομάδα.

Η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται να καλωσορίσει έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανυπομονούν να τον δουν να αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα