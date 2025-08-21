Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητής του ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην κάμερα του OPEN TV τόσο για την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα όσο και για τη συνέχεια της πρόκρισης και τον επαναληπτικό αγώνα.

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» τόνισε στη συνέντευξή του τα σημεία που ξεχώρισαν μετά το αποτέλεσμα στο Ριέκα.: «Οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που καθόρισαν το αποτέλεσμα. Δεν δούλεψαν για εμάς, δούλεψαν για αυτούς.

Γενικά ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είχαν και αυτοί τις δικές τους. Δεν είχαμε καλές επιλογές στα τελειώματα, δεν είχαμε καλές σέντρες και αυτό μας κόστισε, παρότι φέραμε την μπάλα κοντά στην περιοχή. Βλέπω πάντως εδώ ότι έχουν στήσει ένα μεγάλο πάρτι εδώ και δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία.

Πολύ σημαντικά τα επόμενα ματς, της Κυριακής και της Πέμπτης. Περιμένω να δω μία επιθετική και δυναμική ομάδα και το γήπεδο να πάρει φωτιά από τον κόσμο μας που πάντα πουσάρει την ομάδα μας. Θέλω να παίξουμε με αυτοπεποίθηση, το αποτέλεσμα είναι εύθραυστο και μπορούμε να το ανατρέψουμε».