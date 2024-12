Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας και τη φάση των «16» συνεχίζεται σήμερα με δύο παιχνίδια σε Σέρρες και Τρίπολη.

Ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 17:00 τον Πανσερραϊκό, με τα «λιοντάρια» να καλούνται να υπερασπιστούν το υπέρ τους 2-0 από τον πρώτο αγώνα.

Στις 19:30 ο Αστέρας Aktor φιλοξενεί στην Τρίπολη τη Ζάκυνθο, τη μοναδική εκπρόσωπο της Γ’ Εθνικής στον θεσμό. Οι Αρκάδες είχαν πάρει τη νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2

2η αγωνιστική

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0 (1-1)

Άρης – ΑΕΚ 1-1 (0-1)

ΠΑΟΚ – Αιγάλεω 7-1 (3-0)

Ολυμπιακός – Athens Kallithea 1-1 (1-0)

Βόλος – ΟΦΗ 1-0 (1-3)

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός (0-2), Cosmote Sport 2HD

19:30 Αστέρας Aktor – Ζάκυνθος (2-1), Cosmote Sport 1HD

Δεν έχει οριστεί η ρεβάνς Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ