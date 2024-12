Τρία εισιτήρια για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας «κλειδώνουν» σήμερα, ενώ διεξάγεται κι ένα παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής των «16».

Ο ΠΑΟΚ έχει σαφές προβάδισμα έναντι του Αιγάλεω, με το 3-0 από τον πρώτο αγώνα, ωστόσο θέλει να σφραγίσει σήμερα στις 15:30 την πρόκριση με μία νίκη, που θα… σπάσει την κατάρα της Τούμπας.

Στις 17:30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Athens Kallithea, έχοντας το προβάδισμα με το 1-0 του πρώτου αγώνα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προβεί σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.

Ο Βόλος κοντράρεται με τον ΟΦΗ στις 19:30, σε ένα ζευγάρι όπου οι Κρητικοί έχουν το πάνω χέρι λόγω της νίκης τους με 3-1 στο πρώτο ματς. Οι «κυανέρυθροι» θα παλέψουν για την ανατροπή, με τον ΟΦΗ να είναι αποφασισμένος να πάρει το εισιτήριο για τους «8».

Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16», το οποίο είχε αναβληθεί λόγω της κηδείας του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

21:30 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, Cosmote Sport 1HD

2η αγωνιστική

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή – Κηφισιά 1-0 (1-1)

Άρης – ΑΕΚ 1-1 (0-1)

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

15:30 ΠΑΟΚ – Αιγάλεω (3-0), Cosmote Sport 2HD

17:30 Ολυμπιακός – Athens Kallithea (1-0), Cosmote Sport 1HD

19:30 Βόλος – ΟΦΗ (1-3), Cosmote Sport 2HD

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Πανιώνιος – Πανσερραϊκός (0-2), Cosmote Sport 2HD

19:30 Αστέρας Aktor – Ζάκυνθος (2-1), Cosmote Sport 1HD

Δεν έχει οριστεί η ρεβάνς Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Παναχαϊκή