Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Ιόνια Οδό, όταν οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για περισσότερα από 6,5 χιλιόμετρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, το επικίνδυνο περιστατικό ξεκίνησε από την περιοχή του Αντιρρίου, με το όχημα να κινείται με ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα – αλλά… ανάποδα.

Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως δείχνει τη δραματική στιγμή, όταν άλλος οδηγός αναγκάζεται να κάνει απότομο ελιγμό για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με την Τροχαία να προχωρά σε διακοπή της κυκλοφορίας έως τα Διόδια Κλόκοβας, καθώς και στη σήραγγα της περιοχής, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα.

Ο οδηγός φέρεται στη συνέχεια να έκανε αναστροφή, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα επειδή… μπερδεύτηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.