Μια ανάλυση που απαντάται στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αποτυπώνεται και στα τροχαία ατυχήματα. Έτσι περισσότερα από τα μισά τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα σημειώνονται στην Αττική, σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), που βασίζεται σε στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έτη 2024 και 2025.

Τα ευρήματα σκιαγραφούν με σαφήνεια το προφίλ των τροχαίων στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της χώρας, αναδεικνύοντας κρίσιμους δείκτες οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πάνω από το 53% των τροχαίων ατυχημάτων καταγράφονται στην Αττική, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων, καθώς σχεδόν το 49% του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων της χώρας βρίσκεται στο λεκανοπέδιο. Η έντονη κυκλοφορία, σε συνδυασμό με τις αυξημένες μετακινήσεις εντός αστικού ιστού, δημιουργεί συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 9 στα 10 τροχαία ατυχήματα σημειώνονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές, ενώ σχεδόν 8 στα 10 θανατηφόρα περιστατικά καταγράφονται επίσης σε αστικό περιβάλλον. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που παρατηρείται στα θανατηφόρα τροχαία την περίοδο 2024-2025, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών εξακολουθούν να έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Σε ό,τι αφορά τα εμπλεκόμενα οχήματα, τα επιβατικά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς εμπλέκονται σε περίπου το 55% των τροχαίων ατυχημάτων. Ωστόσο, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το ποσοστό των δικύκλων στα θανατηφόρα περιστατικά, που κυμαίνεται μεταξύ 31% και 35% σε ετήσια βάση. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει την αυξημένη ευαλωτότητα των οδηγών δικύκλων και την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων προστασίας τους.

Η ανάλυση της ΕΑΕΕ επιβεβαιώνει ότι η πρόληψη των τροχαίων αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Όπως επισημαίνεται, η πρόληψη και η ασφάλιση λειτουργούν συμπληρωματικά: η πρώτη μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και η δεύτερη περιορίζει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ασφαλιστική αγορά αναπτύσσει δράσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και την ενίσχυση της οδικής συμπεριφοράς. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση: «Η ΕΑΕΕ εστιάζει στο τρίπτυχο ενημέρωση, πρόληψη και προσφορά, επιδιώκοντας τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η αστική κινητικότητα συνεχίζει να εντείνεται».

Φυσικές καταστροφές

Εντωμεταξύ, σημαντική αύξηση καταγράφει το ποσοστό των ασφαλισμένων οχημάτων με κάλυψη φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), μετά την εφαρμογή του σχετικού μέτρου από την 1η Ιουνίου 2025.

Ειδικότερα, στο τέλος του 2025 το 44,9% των ασφαλιστηρίων συμβολαίων περιλάμβανε κάλυψη για κινδύνους όπως δασική πυρκαγιά και πλημμύρα, έναντι 27,5% κατά την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν το 99% της αγοράς ασφάλισης αυτοκινήτων, ήτοι περίπου 7,2 εκατομμύρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η κάλυψη φυσικών φαινομένων περιλαμβάνει είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά κινδύνους, όπως δασική πυρκαγιά και πλημμύρα. Παράλληλα, 21 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 80% της αγοράς παρείχαν αναλυτικό διαχωρισμό των καλύψεων. Με βάση τα στοιχεία τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, το 47,8% των συμβολαίων κάλυπτε δασική πυρκαγιά, το 47,6% πλημμύρα, ενώ το 21,5% περιλάμβανε και κάλυψη σεισμού, η οποία δεν είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία.

Τέλος η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία υιοθέτησης του μέτρου και να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό για τις εξελίξεις.