Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σοκαριστική διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο στο Αίγιο, με τις έρευνες των Αρχών να επικεντρώνονται πλέον στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και στις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο Live News, αποκάλυψε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο του εγκλήματος, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί.

Πότε εκτιμάται ότι έγινε το διπλό φονικό

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο ιατροδικαστής τοποθετεί χρονικά τη δολοφονία τουλάχιστον επτά ώρες πριν από τον εντοπισμό των δύο θυμάτων.

Με δεδομένο ότι οι σοροί βρέθηκαν μεταξύ 10:00 και 11:00 το πρωί, οι Αρχές εκτιμούν ότι το έγκλημα διαπράχθηκε περίπου στις 2:00 με 3:00 τα ξημερώματα. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα, καθώς εκτιμάται ότι ο δράστης είχε αρκετές ώρες στη διάθεσή του προκειμένου να απομακρύνει ή να αλλοιώσει στοιχεία, να διαμορφώσει τον χώρο του εγκλήματος και να δημιουργήσει πιθανές δικαιολογίες ή άλλοθι.

Το σενάριο που φέρεται να προωθούσε ο 65χρονος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση που φέρεται να κράτησε ο 65χρονος Ιταλός από τις πρώτες στιγμές της έρευνας. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο κατηγορούμενος υποστήριζε στους αστυνομικούς ότι η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της είχαν συχνές εντάσεις και κακές σχέσεις.

Μάλιστα, φέρεται να επέμενε στο σενάριο ότι μητέρα και γιος επιτέθηκαν ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια καβγά, με αποτέλεσμα να αλληλοτραυματιστούν θανάσιμα με μαχαίρια.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισαν με επιφύλαξη αυτή την εκδοχή, καθώς τα ευρήματα που προέκυπταν από την έρευνα δεν φαίνεται να τη στηρίζουν.

Τα ίχνη πάλης που εξετάζουν οι Αρχές

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα που σχετίζονται με τα ίχνη πάλης στα σώματα των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος δεν φέρει σημάδια που να υποδηλώνουν σύγκρουση ή συμπλοκή με τη μητέρα του, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι υπήρξε και ο ίδιος θύμα της επίθεσης.

Αντίθετα, ο 65χρονος φέρεται να φέρει τραύματα και σημάδια που εξετάζονται ως πιθανές ενδείξεις πάλης, στοιχείο που αξιολογείται ιδιαίτερα από τους αστυνομικούς. Τα συγκεκριμένα δεδομένα θα εξεταστούν σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Στο μικροσκόπιο DNA, αίμα και κινητά τηλέφωνα

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σημαντική εξέλιξη θεωρείται ο εντοπισμός του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης, το οποίο αναζητούσαν επί ώρες οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι.

Παράλληλα, το κινητό τηλέφωνο του 26χρονου, ένα iPhone που βρέθηκε στον χώρο, παραμένει κλειδωμένο και αναμένεται να εξεταστεί από εξειδικευμένους αναλυτές.

Οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους δείγματα DNA, ίχνη αίματος και άλλα βιολογικά ευρήματα, ενώ εξετάζονται και αποτυπώματα που ενδέχεται να συνδέουν τον 65χρονο με τη σκηνή του εγκλήματος.

Αναμένονται κρίσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι του Λόγγου τα ξημερώματα της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα επιστημονικά ευρήματα θα αποτελέσουν το βασικό «κλειδί» για τη σύνθεση του παζλ της υπόθεσης και για τη διερεύνηση της φερόμενης εμπλοκής του 65χρονου Ιταλού στο διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Αχαΐα.