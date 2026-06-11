Νέες πληροφορίες περιγράφουν το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε βασικός ύποπτος για τη δολοφονία μάνας και γιου.

Η γιαγιά του 26χρονου Ολύμπιου και πεθερά της 54χρονης Μαρίας τόνισε ότι οι σχέσεις του 65χρονου με τον εγγονό της δεν ήταν καλές, σε αντίθεση με όσα έχουν υποστηρίξει γείτονες του ζευγαριού.

Η ηλικιωμένη ανέφερε ότι οι γονείς της νύφης της μεγάλωσαν τον εγγονό της, με τον Ιταλό να μην έχει κανένα ρόλο στην ανατροφή του. Επιπλέον, είπε ότι ο 65χρονος ζήλευε τον Ολύμπιο, επειδή η μητέρα του αγαπούσε περισσότερο το παιδί της από τον σύντροφό της.

«Οι σχέσεις του Ολύμπιου με τον Ιταλό δεν ήταν τόσο καλές, γιατί έβλεπε ότι η μάνα του δεν περνάει καλά. Η Μαρία δεν έλεγε τίποτα, αγωνιζόταν για το παιδί της. Από εκεί και πέρα ο Ολύμπιος ήθελε να την πάρει μαζί του, δεν χώριζαν αυτοί οι δύο. Αλλά αυτός ο Ιταλός ήθελε να σκοτώσει το παιδί, γιατί σκοτώνοντας το παιδί θα είχε τη Μαρία», είπε στις «Αποκαλύψεις».

Επίσης, η γιαγιά του 26χρονου ανέφερε ότι ο εγγονός της ήρθε εκτάκτως στην Ελλάδα, ώστε να πάρει μαζί του τη μητέρα του, επειδή εκείνη δεν περνούσε καλά με τον σύντροφό της, καθώς ο τελευταίος την πίεζε να έχει λόγο στα οικονομικά της.

Συγκεκριμένα, η ηλικιωμένη δήλωσε ότι ο Ιταλός ήθελε να ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία της συντρόφου του, αλλά περίμενε να πεθάνουν οι ηλικιωμένοι γονείς της. Μόλις έγινε αυτό, πίστεψε ότι απέκτησε έλεγχο, μέχρι που έμαθε ότι εκείνη πούλησε κτήμα της μητέρας της και αντί να δώσει τα λεφτά στον σύντροφο, τα έδωσε στο παιδί της για τις σπουδές του.

«Ήρθε να την πάρει να πάνε στη Γερμανία, γιατί δεν περνούσε καλά με αυτόν. Δεν ήρθε για πλάκα το παιδί εδώ πέρα. Ήρθε για τη μάνα του, γιατί την υπεραγαπούσε και ήρθε να δει τι γίνεται. Αυτός μισούσε το παιδί, ήθελε να το σκοτώσει. Για αυτό τον λόγο έστησε αυτό το πράγμα, που δεν του βγήκε σε καλό. Πήγε πρώτα και σκότωσε το παιδί και πήρε χαμπάρι η Μαρία και έπεσε πάνω του να σώσει το παιδί και σκότωσε κι αυτή. Αυτή δεν ήθελε να τη σκοτώσει, το παιδί ήθελε να σκοτώσει, αλλά σκότωσε και τη Μαρία. Έστειλε δύο άτομα στον τάφο. Γιατί; Γιατί ο άνθρωπος δεν πρέπει να ήταν καλά. Δεν είναι δυνατόν, το είχε σχεδιάσει από χρόνια φαίνεται αυτό, τον έτρωγε. Περίμενε να πεθάνουν οι γονείς της, έτσι πιστεύω», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Πώς δεν πήρε χαμπάρι;»

Ο Ιταλός μπορεί να επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας και ότι δεν άκουσε τον πανικό στο σπίτι, γιατί κοιμόταν, ωστόσο η γιαγιά του Ολύμπιου, θεωρεί πως είναι ένοχος.

«Τον ζήλευε. Ζήλευε, γιατί η Μαρία τον αγαπούσε πολύ. Και ζήλευε για αυτό τον σκότωσε. Φαντάσου τι πέρασε αυτή η μάνα. Μπήκε μπροστά να σώσει το παιδί της και τελικά σκότωσε κι αυτή», είπε χαρακτηριστικά.

«Έρχεται τώρα και λέει ο κόσμος ότι ήταν καλός και αυτός πως δεν την σκότωσε. Το ξέρω το σπίτι, εκεί έγινε ο γάμος του γιου μου. Το σπίτι είναι 50 τετραγωνικά. Ο διάδρομος ούτε ένα μέτρο δεν είναι. Πώς δεν πήρε χαμπάρι; Πώς ήταν κλειδωμένες οι πόρτες και μετά μπήκε μέσα και είδε τα πτώματα; Πώς πλύθηκε, σαπουνίστηκε και έπλυνε τα ρούχα του;», πρόσθεσε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις που παραχώρησε.