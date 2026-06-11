Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί στο Αίγιο η άγρια διπλή δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, βυθίζοντας στο πένθος και την αναστάτωση την τοπική κοινωνία.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ωστόσο οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στο διπλό φονικό.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση του άνδρα που φέρεται να μπήκε πρώτος στο σπίτι μαζί με τον Ιταλό σύντροφο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Μιλώντας στο Live News, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν έφτασε στο σπίτι μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε.

Όπως ανέφερε, αρχικά φώναζε τα ονόματα της γυναίκας και του γιου της χωρίς να λαμβάνει καμία απάντηση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ιταλός τού είπε τη λέξη «μόρτο», που στα ιταλικά σημαίνει «νεκρός», γεγονός που τον έκανε να αντιληφθεί ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Στη συνέχεια εισήλθαν μαζί στο σπίτι. Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι η πόρτα του δωματίου του 26χρονου δεν άνοιγε εύκολα, ενώ όταν κοίταξε στο εσωτερικό αντίκρισε αίματα και τη σορό της 54χρονης γυναίκας.

Άμεση κλήση σε ΕΚΑΒ και Αστυνομία

Ο ίδιος υποστήριξε ότι χωρίς καθυστέρηση κάλεσε το ΕΚΑΒ και αμέσως μετά την Αστυνομία, ενώ προσπάθησε να μάθει από τον Ιταλό τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο 65χρονος φέρεται να του είπε πως το προηγούμενο βράδυ η γυναίκα είχε πάει για ύπνο και αργότερα ακολούθησε ο γιος της. Όταν ξύπνησε το πρωί και δεν βρήκε τη σύντροφό του στο δωμάτιο, κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο του 26χρονου, όπου, όπως ισχυρίστηκε, ανακάλυψε τα δύο θύματα.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του μάρτυρα και του Ιταλού συντρόφου, καθώς θεωρούν ότι ενδέχεται να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Στο μικροσκόπιο η διαφωνία για οικόπεδο

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και μια πληροφορία που αφορά οικονομικές διαφορές στο οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, φέρεται να υπήρχε έντονη διαφωνία σχετικά με χρήματα από την πώληση οικοπέδου. Η 54χρονη επιθυμούσε να διαθέσει τα χρήματα στον γιο της, ο οποίος σχεδίαζε να μετακομίσει και να ζήσει μόνιμα στη Γερμανία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιταλός σύντροφος διαφωνούσε με αυτή την προοπτική, στοιχείο που εξετάζεται από τους ερευνητές χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε σύνδεση με το έγκλημα.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, εξετάζουν τηλεφωνικά δεδομένα και αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία της μητέρας και του γιου της.