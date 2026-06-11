Ένα καλά οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατάφεραν να ξεσκεπάσουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην Αλεξανδρούπολη. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αρχές μπλόκαραν τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά, τα οποία είχαν ξεκινήσει από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.



Οι έμπειροι ελεγκτές του Τελωνείου των Κήπων αξιοποίησαν κατάλληλα συγκεκριμένες πληροφορίες και έκαναν «φύλλο και φτερό» ένα ύποπτο φορτηγό. Εκεί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός, προκειμένου να τους παραπλανήσει, είχε επιστρατεύσει την έξυπνη «μέθοδο της τάπας».



Παρά το ευρηματικό κόλπο, οι ελεγκτές εντόπισαν στην καρότσα 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό όλων των μελών του κυκλώματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ο οδηγός προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές, είχε επιστρατεύσει «τη μέθοδο της τάπας», χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ) τοποθετημένα στο πίσω μέρος και στις πλευρές τις καρότσας, ώστε να κρύψει το παράνομο φορτίο.



Οι εκτιμώμενοι φόροι και δασμοί των συνολικά 5.627.600 λαθραίων τσιγάρων που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν φέρεται να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι έρευνες συνεχίζονται καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το εν λόγω φορτίο πιθανώς συνδέεται και με άλλες υποθέσεις.



Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.