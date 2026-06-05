Η δολοφονία 65χρονου στην Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στην Τούμπα το 2013 επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς ένας ακόμη κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί για συμμετοχή στη ληστεία που κατέληξε στον θάνατο του θύματος.

Ο 46χρονος σήμερα άνδρας, αλβανικής καταγωγής, είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως ένας από τους φερόμενους δράστες της υπόθεσης. Σύμφωνα με δικαστικές πληροφορίες, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Σερβία, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου παραπέμπεται σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία και ληστεία κατά συναυτουργία.

Πώς έγινε το έγκλημα στην Τούμπα

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013 σε πολυκατοικία της Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Κατά τη δικογραφία, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του 65χρονου και παρακολουθούσαν για ημέρες τις κινήσεις του πριν προχωρήσουν στο σχέδιό τους.

Την ημέρα της ληστείας, οι δράστες φέρονται να οδήγησαν τον άνδρα στο υπόγειο της οικοδομής, όπου τον ακινητοποίησαν δένοντάς τον και κλείνοντάς του το στόμα. Ο 65χρονος έχασε τη ζωή του από ασφυξία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας και τα κλειδιά του θύματος. Ακολούθως μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν η σύζυγός του και πήραν χρηματικό ποσό.

Τέσσερις καταδίκες είχαν προηγηθεί

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις σε βάρος τεσσάρων προσώπων.

Ανάμεσά τους ήταν η οικιακή βοηθός του 65χρονου, ο σύζυγός της και δύο ακόμη αλλοδαποί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εργαζόμενη φέρεται να είχε ενημερώσει τον σύζυγό της για την οικονομική κατάσταση του θύματος, ενώ εκείνος φέρεται να είχε οργανώσει την εκτέλεση της ληστείας.

Η οικιακή βοηθός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών και έξι μηνών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις καταδικασθέντες έλαβαν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πρόσθετες πολυετείς καθείρξεις.