Συνελήφθη 63χρονος το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για παραβίαση σφραγίδας Αρχής και απειλή, καθώς φέρεται να λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο είχε προηγουμένως σφραγιστεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν δημοτικοί αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε παρά την έκθεση σφράγισης, ενώ ο 63χρονος φέρεται να τους απείλησε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.