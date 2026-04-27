Μόνο αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες μιας οικιακής βοηθού στη Χίο η οποία κακοποιεί έναν 98χρονο με άνοια, ο οποίος ζητά βοήθεια και προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του.

Σύμφωνα με το βίντεο που αποκαλύπτει το Mega, ο ηλικιωμένος άντρας πονάει, αλλά εκείνη χωρίς έλεος συνεχίζει και τον χτυπάει. Τον ταρακουνάει, τον χτυπάει και του τραβάει το αυτί, ενώ στη συνέχεια τον δένει. Ωστόσο, όταν χτυπάει η πόρτα, η οικιακή βοηθός σταματάει το αποτρόπαιο έργο της και αρνείται τα πάντα στην κόρη του 98χρονου που μπαίνει στο δωμάτιο εμφανώς σοκαρισμένη.

– Μ. τον χτύπησες.

– Όχι καλέ. Παναγίτσα μου.

– Μ. τον χτύπησες.

– Όχι καλέ.

– Το είδα από την κάμερα Μ.

– Όχι καλέ… Σε παρακαλώ.

Οι κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν τη φρίκη που εκτυλισσόταν επί έναν ολόκληρο μήνα πίσω από κλειστές πόρτες, με δύο ηλικιωμένους να υπομένουν καθημερινά κακοποίηση από την οικιακή βοηθό που είχε αναλάβει τη φροντίδα τους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, οι ηλικιωμένοι γονείς της κυρίας Δέσποινας βίωναν έναν πραγματικό εφιάλτη, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι συνέβαινε, μέχρι τη στιγμή που οι υποψίες οδήγησαν στην τοποθέτηση κάμερας.

«Αυτή έμενε εδώ με τη μητέρα μου, μόνη. Κάποιο πρωί βρήκα έναν μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας μου. Τότε μου μπήκαν υποψίες. Η μητέρα μου κάποιες φορές μας είπε ‘είναι κακός άνθρωπος αυτή που είναι εδώ’. Τότε υποψιαστήκαμε και βάλαμε κάμερα. Μας λέει ‘δεν με πειράζει που βάλατε κάμερα, εγώ κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου’», λέει η κόρη των ηλικιωμένων.

Τα πλάνα που φέρνει στο φως το «Live News» προκαλούν σοκ και οργή. Η οικιακή βοηθός εμφανίζεται να κακοποιεί βάναυσα τον ηλικιωμένο με άνοια, τραβώντας του το αυτί και τα μαλλιά, ενώ του προκαλεί αφόρητο πόνο.

Ο ηλικιωμένος προσπαθεί μάταια να αντιδράσει και να τη σταματήσει, ωστόσο αδυνατεί. Ανήμπορος, υπομένει τη συνεχή βία, με τη γυναίκα να φτάνει στο σημείο ακόμη και να του κλείνει το στόμα με τη βία.

Η κόρη του 98χρονου περιγράφει τη στιγμή που αντίκρισε τον πατέρα της μετά την κακοποίηση, σε μια εικόνα που δεν θα ξεχάσει ποτέ:

«Εγώ (τον πατέρα) τον πρόφτασα σε εμβρυακή στάση, να λέει εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια και έτρεμε. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα τόσο πολύ βλέποντας τον πατέρα μου, που αυτό που έκανα ήταν να τον έχω αγκαλιά και να τον φιλάω και να κλαίω», λέει η κόρη του.