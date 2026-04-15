Στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης «Spark-Down» για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και χρήσης πυροτεχνημάτων, συνελήφθησαν στη Νίκαια ένας 14χρονος και ένας 42χρονος. Ο ανήλικος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το απόγευμα της 9ης Απριλίου, την ώρα που βρισκόταν έξω από σχολικό συγκρότημα. Στην κατοχή του είχε ένα πυροτέχνημα έτοιμο προς χρήση, ενώ μετά από έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο επιπλέον είδη πυροτεχνίας.



Η επιχείρηση εντάσσεται στα ειδικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής ατυχημάτων από τη χρήση βεγγαλικών, με τις αρχές να εστιάζουν στην προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων από την επικίνδυνη χρήση τέτοιων υλικών, ειδικά σε χώρους όπου συγκεντρώνεται νεολαία, όπως τα σχολεία.



Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα είχε προμηθευτεί από τον 42χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή. Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του 17 πυροτεχνήματα τύπου ρουκέτας.



Για την υπόθεση συνελήφθη και ο γονέας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.