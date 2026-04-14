Σε συνέχεια των εξελίξεων που ήρθαν στο φως για το περιστατικό με την influencer στο Κορωπί, νέα στοιχεία αναδεικνύουν την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η 48χρονη γυμνάστρια, με την εικόνα της να παραπέμπει σε άτομο σχεδόν ανίκανο να αντιδράσει, καθώς φέρεται να ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όταν η 48χρονη εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή του Κορωπίου πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε καταδίωξη του αυτοκινήτου της, καθώς διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Λίγο πριν από τις 2:00, το όχημα εντοπίστηκε στην οδό Ηφαίστου, όπου οι αστυνομικοί της έκαναν σήμα να σταματήσει. Ωστόσο, εκείνη δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε εκ νέου ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε για λίγα λεπτά, μέχρι που οι Αρχές κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν μπροστά από πρατήριο καυσίμων. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 48χρονη οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς εμφανιζόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες των αστυνομικών για την ικανότητά της να οδηγήσει. Οι μετρήσεις έδειξαν ποσοστό αλκοόλ 0,78, δηλαδή τριπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25.

Η γυναίκα συνελήφθη, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά της εντοπίστηκαν και 78 αναβολικά χάπια.

Η 48χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.