Συναγερμός σήμανε γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, όταν ένας 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου από το Μπαγκλαντές δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ένα άγνωστο άτομο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στου Γκύζη και συγκεκριμένα στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άγνωστο άτομο προσπάθησε να αρπάξει κάποια πράγματα από το περίπτερο όπου εργαζόταν ο 50χρονος, αυτός επιχείρησε να τον σταματήσει και ο δράστης τον κάρφωσε με μαχαίρι στο πόδι και στη συνέχεια εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο επιχείρησαν να σταματήσουν την αιμορραγία με χρήση τουρνικέ, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου μπήκε κατευθείαν στο χειρουργείο.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αναζητούν τον δράστη.