Στο «μικροσκόπιο» του Δευτεροβάθμιου δικαστηρίου θα μπει στις 11 Δεκεμβρίου 2026 η υπόθεση των τεσσάρων επιχειρηματιών, που έχουν καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Η δίκη προσδιορίστηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, την ώρα που ο Άρειος Πάγος ξεκινά νέα έρευνα για την υπόθεση.

Στο «κάδρο» , μετά την σχετική απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, μπαίνουν νέα πρόσωπα και αδικήματα μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπείας και ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραγραφής .

Οι κατηγορούμενοι, σε πρώτο βαθμό, έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση 126 ετών ο καθένας, με εκτιτέα ποινή τα 8 χρόνια λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα των πράξεων.

Πρόκειται για ποινή που ,σύμφωνα με το σκεπτικό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, αν επικυρωθεί πρέπει να οδηγήσει στη φυλακή όσους τυχόν κριθούν ένοχοι και από το Τριμελές Πλημμελειοδικο της Αθήνας.