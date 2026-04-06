Έκκληση να μην «τιναχτεί» η δίκη για τα Τέμπη στον αέρα, όπως συνέβη στη διαδικασία για τα χαμένα βίντεο, απευθύνουν συγγενείς θυμάτων και επιζώντων και δικηγόροι.

Η Χρυσούλα Χλωρού, που έχασε την αδερφή της στο δυστύχημα, υποστήριξε ότι «είναι αναμενόμενο σε μια τέτοια δίκη που τα πνεύματα είναι πάρα πολύ οξυμένα, να υπάρχουν και φωνές και αντεγκλήσεις. Κάποια στιγμή ίσως να πήγε πολύ μακριά το θέμα, ίσως να έπρεπε να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Το ζήτημα πάντως είναι ότι αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δεν πρέπει δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αναβολές δίκης. Δεν έχουμε τα περιθώρια ούτε μιας μέρας δικασίμης να χαθεί. Χάσαμε ήδη έξι μήνες πηγαίνοντας σε ένα δικαστήριο που τελικά θα ξαναγίνει από την αρχή».

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος συγγενών, σημείωσε ότι «είναι ανεπίτρεπτο το πρώτο διάγγελμα του Σεβαστίδη μέχρι και οι σημερινές του δηλώσεις. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων εξέδωσε ανακοίνωση. Μας καλύπτει όλους. Όπως έχουμε δικονομικά δικαιώματα, έχουμε και δικονομικού χαρακτήρα υποχρεώσεις και απέναντι στο δικαστήριο και απέναντι στους εντολείς μας. Έτσι; Κανένας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια».