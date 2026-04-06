Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των νομιμοποιήσεων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στη νομιμοποίηση του πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο συνήγορος της οικογένειας Λούκας Αποστολίδης, είπε μεταξύ άλλων:

«Ο Γεράσιμος θα ήθελε να ήταν όρθιος και να μπορεί να μιλήσει ενώπιον σας. Ο Γεράσιμος είναι τρία χρόνια νοσηλευόμενος και δεν φαίνεται ακόμη η Ανάσταση. Το έγκλημα των Τεμπών δεν είναι στιγμιαίο λάθος, είναι έγκλημα διάρκειας και οι συνέπειες του είναι διάρκειας και απόδειξη για αυτό είναι αυτό που ζει ο Γεράσιμος».