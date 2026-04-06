Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των νομιμοποιήσεων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η διαδικασία κυλά ομαλά χωρίς εντάσεις, ενώ στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη οι δικηγόροι και οι συγγενείς θυμάτων είναι λιγότεροι σε σχέση με τις πρώτες δύο συνεδριάσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η μπλε ταινία που χώριζε το τμήμα του ακροατηρίου με το τμήμα των δικηγόρων αφαιρέθηκε και έτσι το κοινό μπόρεσε να μεταφερθεί σε θέσεις πιο κοντά στην έδρα.

Θυμίζουμε πως οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας όπως εμφανίζονται στο κατηγορητήριο είναι 240.

Η διαδικασία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων είναι σε εξέλιξη.