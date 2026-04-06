Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σημειώθηκε απόγευμα του Σαββάτου 4/4 στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Τα ανήλικα κορίτσια τσακώθηκαν στην πλατεία του Ευόσμου, με τα αίτια να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr τρεις ανήλικες μεταξύ 13 και 14 ετών χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ μία εξ αυτών νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους.

Μία 15χρονη συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος των τριών ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.