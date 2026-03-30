Στη φυλακή επιστρέφει ο Χρήστος Μαυρίκης μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 6 ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ για την υπόθεση της δωροδοκίας δικαστή, που αφορούσε στην καταγγελία αρεοπαγίτη ότι του ζητήθηκε να παρέμβει σε εκκρεμή υπόθεση με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός από την υπόθεση των υποκλοπών, στο άκουσμα της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων απευθύνθηκε στους δικαστές λέγοντας: «Λυπάμαι, να σας φωτίσει ο Θεός».

Οι δικαστές δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο, αλλά ούτε έκαναν δεκτό το αίτημα του για αναστολή στην έφεση, καθώς κρίθηκε ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για την υπόθεση και είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο 72χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι το ποσό του 1.000.000 ευρώ που αναφερόταν στην επιστολή που απευθυνόταν στον αντιπρόεδρο του Άρειου Πάγου δεν αποτελούσε πρόταση χρηματισμού, αλλά πιθανή «μεσιτική αμοιβή» που θα λάμβανε ο ίδιος.

«Είμαι πληρεξούσιος, ούτε ιδιοκτήτης ούτε τίποτα, για να δωροδοκήσω με 1 εκατ., εδώ δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουμε…», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του συμπληρώνοντας «είναι τόσο αγνό το μυαλό μου που ούτε καν σκέφτηκα να δωροδοκήσω».

Ο κατηγορούμενος επέμεινε πως σε καμία περίπτωση η αναφορά του «Δεν ήταν υπόσχεση δωροδοκίας αλλά ήταν υποσημείωση». «Τα χρήματα θα τα έπαιρνα εγώ ως μεσιτικά δεν θα τα έδινα σε δικαστή… Έπρεπε η έκταση να ξεμπλοκαριστεί νόμιμα. Να ξεκαθαριστεί αν η έκταση ανήκει στο Δημόσιο ή όχι…Ζητούσα να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη η αγωγή και να εξεταστεί στην ουσία» υποστήριξε .

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος ο οποίος περιέγραψε ότι πριν από περίπου ένα χρόνο δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο, που ζήτησε να του παραδώσει φάκελο για υπόθεση του.

«Του εξήγησα ότι δεν παραλαμβάνω φακέλους και ότι πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία. Τελικά, ήρθε στο γραφείο μου παρουσία συναδέλφων και μου παρέδωσε τον φάκελο» κατέθεσε ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός σημειώνοντας πως η επιστολή περιείχε αίτημα παρέμβασης σε εκκρεμή υπόθεση.

«Ζητούσε από δικαστικό λειτουργό να παρέμβει σε υπόθεση του και άφηνε υπόσχεση ανταλλάγματος» τόνισε διευκρινίζοντας παράλληλα πως η γνωριμία τους περιοριζόταν σε μια παλαιότερη συνάντηση το 2016 που δεν είχε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Απευθυνόμενος στον μάρτυρα ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι στόχος του ήταν μόνο να προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης: «Ζητούσα να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη η αγωγή και να εξεταστεί στην ουσία» καθώς στόχος του, είπε, ήταν η ανέγερση συνεδριακού κέντρου για δικαστές ως ένδειξη τιμής σε πρώην ανώτατους δικαστές για τον τρόπο που αντιμετώπισαν παλαιότερες υποθέσεις του.

Ο αντιπρόεδρος του ΑΠ απάντησε ότι ακόμη και το αίτημα παρέμβασης είναι παράνομο. «Δεν είχατε λόγο να απευθυνθείτε σε εμένα και να αναφερθείτε σε οικονομικά μεγέθη» του είπε.

Μαυρίκης: Ήταν παράνομο αυτό που σας ζήτησα;

Μάρτυρας: Προφανώς ήταν παράνομο

Ο Χρήστος Μαυρίκης υποστήριξε πως «τα προβλήματα μου ξεκίνησαν το 1993 όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση υποκλοπών…» και έκανε λόγο για «κυκεώνα αδικίας» σε βάρος του.

«Για να ξεκολλήσει η υπόθεση δεν πήγατε στον Άρειο Πάγο; Πήγατε με υπόσχεση δώρου…», ήταν το σχόλιο του προέδρου με τον κατηγορούμενο να απαντά : «Όχι, εγώ ζήτησα τα νόμιμα… Είμαι ένας τύπος περίεργος αυτό που λέει ο λαός ψώνιο… Όχι μόνο δεν υπήρξε δωροδοκία ούτε καν σκέψη. Αναρωτιέμαι κανείς δε θέλει να συνδέσει το όνομα του με αυτό το έργο (σ.σ. συνεδριακό κέντρο) αλλά μόνο θέλουν να μπει ο Μαυρίκης στη φυλακή;» τόνισε και κλείνοντας την απολογία του φανερά φορτισμένος στράφηκε στο δικαστήριο λέγοντας: «Εύχομαι ο Ιησούς Χριστός και ο Άγιος Γεωργός να σας φωτίσουν να βγάλετε δίκαιη απόφαση».

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι η προστασία της ανεξαρτησίας της δικαστικής κρίσης.

«Αυτό που προστατεύεται είναι το αχρημάτιστο του έργου του δικαστή» είπε ο εισαγγελικός λειτουργός στην αγόρευση του διευκρινίζοντας ότι για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος δεν απαιτείται να υπάρξει αποτέλεσμα.

Το δικαστήριο, τελικά, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση κρίνοντας ότι η αναφορά σε οικονομικό αντάλλαγμα, σε συνδυασμό με το αίτημα παρέμβασης, τυποποιείται στο αδίκημα της δωροδοκίας και οδηγήθηκε στην καταδίκη του Χρήστου Μαυρίκη.