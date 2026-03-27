Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε μια μητέρα με την ανήλικη κόρη της όταν ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους στην Αχαΐα. Η μητέρα περιγράφει τις τρομακτικές στιγμές που έζησε μαζί με την 15χρονη κόρη της μέσα στο σπίτι τους στις Αλυκές της Αχαΐας. Τρεις κουκουλοφόροι ληστές εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι, με τους δύο από αυτούς να κατευθύνονται προς την κρεβατοκάμαρα της μητέρας.



Η μητέρα ξύπνησε και πετάχτηκε από το κρεβάτι, αντικρίζοντας τους ένοπλους κουκουλοφόρους. Όπως περιγράφει η ίδια: «Κοιμόμουν κι εγώ και το παιδί. Κάποια στιγμή ακούω την πόρτα του δωματίου να ανοίγει και βλέπω δύο άνδρες με μάσκες και με μαύρα ρούχα. Μόνο τα μάτια τους φαίνονταν, τίποτα άλλο. Έρχονται στο κρεβάτι μου και οι δύο και μου λένε ‘σήκω’. Στο άλλο δωμάτιο με το παιδί σου είναι άλλος, μη φωνάξεις, μου λέει, για να μη γίνει τίποτα κακό».



Οι ληστές ασκώντας σωματική βία οδήγησαν την 45χρονη μητέρα στο δωμάτιο της κόρης της. Εκεί ο συνεργός τους είχε ξυπνήσει την κόρη της και την κρατούσε όμηρο. Οι δράστες χτυπούσαν τη μητέρα στο κεφάλι για να τους αποκαλύψει τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου, όπως λέει η ίδια η μητέρα.



«Με πήγαν το δωμάτιο που ήταν το παιδί και βλέπω έναν άντρα να του κρατάει το στόμα με τα γάντια. Με βάζει κι εμένα να κάτσω κάτω και ο άλλος είχε πάει στο δωμάτιο και έψαχνε. Παίρνει όλα τα χρυσαφικά, βρίσκει το χρηματοκιβώτιο και μου το φέρνει στο δωμάτιο που ήμουν με το παιδί. Μου έλεγε να του πω το PIN. Του έλεγα δεν το ξέρω και πραγματικά δεν το ήξερα. Με χτύπαγε στο κεφάλι και μου έλεγε πες το PIN τώρα. Το παιδί φοβήθηκε πολύ και τους έλεγε σας παρακαλώ μη την χτυπάτε, δεν το ξέρουμε» περιγράφει η μητέρα.



Οι κουκουλοφόροι άρπαξαν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο, βγήκαν από το σπίτι και εξαφανίστηκαν. Μητέρα και κόρη, σοκαρισμένες, κάλεσαν την αστυνομία, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Alpha.



