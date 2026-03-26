Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με «χειρουργικές» κινήσεις, έγινε η ληστεία στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου, επί της λεωφόρου Βενιζέλου.

Όπως αναφέρει στο Orange Press Agency, ιδιοκτήτρια φαρμακείου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τα ΕΛΤΑ άκουσε έναν δυνατό ήχο και μετά από λίγο όλα είχαν τελειώσει. «Ήμουν μέσα, ήμουν κλειστά. Άκουσα έναν θόρυβο, έναν δυνατό θόρυβο, ένα μπαμ. Δεν έδωσα κάποια σημασία, κάποιο αντικείμενο θα έπεσε. Και βγήκα μετά 8 η ώρα και είδα ήταν έξω η Αστυνομία. Έμαθα ότι μπήκαν με όπλα, πήραν χρήματα, έσπασαν την πόρτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εργαζόμενοι, λίγοι στον αριθμό, είχαν βγει στον δρόμο και έδιναν καταθέσεις σε αστυνομικούς.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ληστές έσπασαν με μια κίνηση την τζαμαρία και απείλησαν τους υπαλλήλους με τα καλάσνικοφ.

Στη συνέχεια άδειασαν τις κασετίνες από το τραπεζικό ΑΤΜ, καθώς αυτός ήταν ο στόχος τους, αποκομίζοντας λεία μεγαλύτερη των 30.000 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται.