Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης για την υπόθεση διακίνησης πλαστών πινάκων και υπεξαίρεσης μνημείων .

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, και εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ.

Επιπλέον, επιβλήθηκε απαγόρευση πώλησης κατοχής , αγοράς και διάθεσης αρχαιοτήτων ενώ επιτρέπεται η ενασχόληση του με πίνακες μόνο εφόσον έχουν πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ο κατηγορούμενος, για σειρά κακουργηματικών πράξεων μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας , απάτη αλλά και ξέπλυμα βρώμικους χρήματος, οδηγήθηκε νωρίς το πρωί στο ανακριτικό γραφειο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος στην πολύωρη απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και επιχείρησε να αποδυναμώσει το κατηγορητήριο αμφισβητώντας τις αναφορές για το Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται από τον 18ο αιώνα που διέθεσε προς πώληση και αποτέλεσε την αφορμή για να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο γνωστός γκαλερίστας φέρεται να κατέθεσε έγγραφο με το οποίο έχει ζητήσει από αρχαιολόγο να εξετάσει αν είναι γνήσιο ή όχι το Ευαγγέλιο.

Μάλιστα, φέρεται να επικαλέστηκε έγγραφα από τα οποία προκύπτει, όπως λέει, πως τρίτο πρόσωπο από το εξωτερικό του ζήτησε να βρει αγοραστή για το Ευαγγέλιο το οποίο διαχειρίστηκε σαν να ήταν πίνακας.

«Το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρίας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί» φέρεται να είπε στην απολογία του.

Αναφερόμενος δε στους πίνακες που κατασχέθηκαν στους επαγγελματικούς του χώρους και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι πλαστοί ο κ. Τσαγκαράκης, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως ανήκαν στην οικογένεια του και δεν ήταν προς πώληση.

«Ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός. Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες» εμφανίζεται να είπε απολογούμενος ενώ παράλληλα φέρεται να αμφισβήτησε τον έλεγχο που έγινε .

«Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη» φέρεται να υποστήριξε και συμπλήρωσε «Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματα μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου».

Η υπάλληλός του γκαλερίστα που κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Ο κ. Τσαγκαράκης μπήκε στο «μικροσκόπιο» των αρχών με αφορμή καταγγελία που αφορούσε την πώληση πινάκων αμφιβόλου γνησιότητας, τους οποίους απέδιδε σε κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους, αλλά και άλλη Κύπριου Βυζαντινολόγου που αφορούσε το Ευαγγέλιο .