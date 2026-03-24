Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την υπόθεση απάτης των 33 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ εκκρεμεί η απολογία τους.

Ο δικηγόρος Γιάννης Βέρας, ο οποίος εκπροσωπεί μέρος των κατηγορουμένων, χαρακτήρισε το στάδιο ως εξαιρετικά πρώιμο, σημειώνοντας πως η υπεράσπιση δεν έχει λάβει ακόμα πλήρη γνώση της ογκώδους δικογραφίας.

«Δεν έχουμε ακόμα κάποιο feedback ικανό να μπορούμε να τοποθετηθούμε δημόσια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι εντολείς του είναι «σοκαρισμένοι» από τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον αριθμό των συλλήψεων.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Βέρας, η εικόνα που έχουν οι συνήγοροι για την υπόθεση προέρχεται σε αυτό το στάδιο κυρίως από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθώς αναμένουν την επίσημη διαβίβαση του αποδεικτικού υλικού από τις αρχές.

«Αναμένουμε να δούμε το αποδεικτικό υλικό, να οδηγηθούμε στον ανακριτή και να λάβουμε την προβλεπόμενη προθεσμία, ώστε να μελετήσουμε τη δικογραφία και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εικόνα τόσο για τις κατηγορίες όσο και για τη θέση του κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά», κατέληξε ο Γιάννης Βέρας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, δεδομένου του πλήθους των εμπλεκόμενων προσώπων και του όγκου των οικονομικών στοιχείων που εξετάζονται.