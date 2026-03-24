Δύο άτομα συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω το προηγούμενο 24ωρο για απάτη σε βάρος 68χρονου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, με το πρόσχημα ηλεκτρολογικής βλάβης στο σπίτι του.

Προηγήθηκε τηλεφωνική κλήση στον παθόντα, όπου οι δύο συλληφθέντες, 36 και 37 ετών, παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι υπάρχει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος.

Για τον λόγο αυτό ζήτησαν από τον 68χρονο να συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα κοσμήματα και τιμαλφή σε σακούλα. Το υποψήφιο θύμα όμως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται περί απάτης και ενημέρωσε την Άμεση Δράση

Όταν οι δράστες εμφανίστηκαν στο σπίτι και παρέλαβαν τα πολύτιμα αντικείμενα, συνελήφθησαν έπειτα από πεζή καταδίωξη και παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους αφορά τα αδικήματα της απάτης, της απείθειας και της βίας κατά υπαλλήλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.