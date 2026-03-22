Η έρευνα των Αρχών γύρω από την υπόθεση παράνομων έργων τέχνης φαίνεται να ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα, με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν να οδηγούν τελικά στη δίωξη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπόθεση άρχισε να παίρνει μορφή στις 6 Μαρτίου, όταν η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος δέχθηκε σχετική καταγγελία από πρόσωπα με γνώση στον χώρο των αρχαιοτήτων και της τέχνης. Η αρχική πληροφορία κινητοποίησε τις Αρχές, οδηγώντας σε περαιτέρω διερεύνηση της δραστηριότητας του εμπλεκόμενου.

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οδηγήθηκε ήδη στον Ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του», ενημέρωσε αμέσως μετά.

Παράλληλα, η ίδια υπογράμμισε πως ο γκαλερίστας δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής σαφείς εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή του τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για ζήτημα που θα εξεταστεί διεξοδικά από τις ανακριτικές Αρχές, τόσο ως προς την προέλευση των αρχαιοτήτων όσο και ως προς τον τρόπο διακίνησης των φερόμενων ως πλαστών έργων.

Στην πρωινή εκπομπή του Σκάι, μίλησε και η Λόλα Νταϊφά που, λίγες ημέρες αφότου έγινε θύμα ληστείας, είδε τα κλοπιμαία να βγαίνουν στο «σφυρί» στην εκπομπή του γνωστού γκαλερίστα.

«Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Είδα τα σκουλαρίκια μου. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Δεν θυμάμαι πόσο τα πουλούσαν. Αργότερα παρακολουθούσα συνεχώς την εκπομπη», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης, η εικόνα που προκύπτει είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, καθώς μόλις επτά από τα κατασχεθέντα έργα φαίνεται να είναι αυθεντικά, ενώ το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για οργανωμένη δραστηριότητα.