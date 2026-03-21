Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη όταν στους επαγγελματικούς του χώρους σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό, εντοπίστηκαν αμφορείς, βυζαντινές εικόνες, έργα τέχνης, πολλά από τα οποία εκτιμάται ότι είναι πλαστά, εκκλησιαστικά κειμήλια, αλλά και περίπου 200.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσαγκαράκης διώκεται για: υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα) και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά εξακολούθηση τελεσθείσα, κατά επάγγελμα (κακούργημα).

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας και σε βάρος υπαλλήλου του γκαλερίστα. Η κατηγορούμενη, η οποία επίσης θα απολογηθεί την Τρίτη, είναι αντιμέτωπη με το αδίκημα της αποδοχής αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.