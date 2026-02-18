Έντονη ήταν η συναισθηματική φόρτιση έξω από τα δικαστήρια στα Τρίκαλα, όπου οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» για να απολογηθεί, σχετικά με τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Την ώρα που ομάδα εργαζομένων συγκεντρώθηκε προκειμένου να του εκφράσει τη στήριξή της, συγγενείς των θυμάτων παρακολουθούν τις εξελίξεις με οδύνη, κάνοντας λόγο για μια εικόνα που τους πληγώνει βαθιά.

«Ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων», είπε ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μίας εκ των πέντε γυναικών που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη φονική έκρηξη που σημειώθηκε λόγω διαρροής προπανίου και σοβαρότατων ελλείψεων ασφαλείας.

Ο ίδιος, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ανέφερε αναλυτικά:

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνόβα, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Νάσιου έχουν τιναχτεί στον αέρα ενώ εργάζονταν βραδινή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο.

Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων.

Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως από τόσες διαφορετικές πηγές με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες.

Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου γιατί σύμφωνα με την περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, “κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας”».

Ξέρω κι έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους και απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή.

Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους που θα μπορούσε να είναι κι ο δικός τους».

Επιστολή από 256 εργαζομένους ως στήριξη στον ιδιοκτήτη

Εργαζόμενοι της επιχείρησης πήραν θέση και με κοινή επιστολή, την οποία συνυπογράφουν συνολικά 256 άτομα, παρεμβαίνουν δημόσια επιχειρώντας να αποτυπώσουν τη δική τους οπτική για όσα έχουν ακολουθήσει της τραγωδίας.

Αναλυτικά η επιστολή, σύμφωνα με το trikalanews.gr:

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους.

Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του.

Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία.

Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια.

Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ.

Τρίκαλα 17.02.2026».