Κακός χαμός επικράτησε σε πτήση από το Κουτάισι της Γεωργίας προς τη Θεσσαλονίκη, όπου επιβάτης εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά, όντας σε κατάσταση εμφανούς μέθης, και γι’ αυτό τον λόγο συνελήφθη κατά την προσγείωση του αεροσκάφους στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Πρόκειται για 57χρονο που, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται για παράβαση του αεροπορικού κώδικα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής πτήσης, ο 57χρονος παρενόχλησε σωματικά και λεκτικά επιβάτες αλλά και μέλη του πληρώματος, πετώντας μπουκάλια με νερό, με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η ασφάλεια της πτήσης.

Ειδοποιήθηκε σχετικά η Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.