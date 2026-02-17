Πολλά είναι τα ερωτήματα αναφορικά με τα κενά ασφαλείας στις φυλακές Δομοκού μετά τη δολοφονία ισοβίτη από τα χέρια βαρυποινίτη το απόγευμα της Κυριακής 15/2 στο γραφείο του αρχιφύλακα, σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Όπως ανέφερε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τρίτης 17/2: «Ό,τι τους πουν θα πιστέψουν. Κάμερες δεν υπάρχουν. Τώρα τι να κάνουν; Να ανακρίνουν τον Ριζάι; Ό,τι σερβίρει η πιατέλα. Το βασικότερο είναι ότι είναι ο αρχιφύλακας των φυλακών, είναι ο Αλκέτ Ριζάι και ένας άλλος ο οποίος είναι πληρωμένα συμβόλαια κτλ. Άντε λοιπόν, πήγαν να πιουν το καφεδάκι τους να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις περί εγκληματικών θεμάτων. Δικαίωμά τους. Μπαίνει τώρα ο άλλος, περνάει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι πόρτες αυτόματες με κωδικούς με έτσι και τα λοιπά, μ’ ένα πιστόλι στο χέρι και πάει να σκοτώσει τον αρχιφύλακα».

«Είδαν πιστόλι και οι 3, του όρμησαν, του πήραν το πιστόλι. Γιατί του έριξαν δύο στο κεφάλι; Μόνο Βούλγαρος το “καλό παιδί” φιλοτιμήθηκε να προστατεύσει; Τώρα τι να πούμε. Είστε ευφυείς και οι δύο και καταλαβαίνετε. Ο αρχιφύλακας είναι το αφεντικό των φυλακών. Δεν υπάρχουν κάμερες στο αρχιφυλακείο. Υπάρχουν κάμερες σε κάποια άλλα σημεία τα οποία είναι περισσότερο εξωτερικά» δήλωσε.

«Νομίζω ότι οσονούπω θα ακούσουμε “the case is closed” και πάμε παρακάτω. Έτσι θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Στην παρούσα φάση ο αρχιφύλακας φαίνεται και σαν θύμα. Ο άνθρωπος πήγε να σκοτωθεί» δήλωσε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής και τόνισε: «Ο καλύτερος ανακριτής της ΕΛ.ΑΣ. είναι κοριτσάκι μπροστά στον Ριζάι».

Το χρονικό της δολοφονίας

Την Κυριακή 15/2 το βράδυ, πριν κλείσουν οι φυλακές για βράδυ, ένας Έλληνας βαρυποινίτης μπήκε μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα με όπλο, προκειμένου να τον σκοτώσει.

Εκείνη την ώρα στο γραφείο ήταν ακόμη δύο βαρυποινίτες. Ένας Βούλγαρος και ο δεύτερος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ο Αλκέτ Ριζάι.

Σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός και την ώρα λοιπόν που ο Έλληνας έβγαλε το όπλο προκειμένου να σκοτώσει τον αρχιφύλακα, ο Βούλγαρος πετάχτηκε μπροστά του, είχε κι αυτός όπλο και σκότωσε τον Έλληνα. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος και σημειώθηκε σε έναν χώρο που θεωρείται αυστηρά φυλασσόμενος.