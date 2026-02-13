Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων οικιών και οχημάτων, κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης και εναγκαλισμού, καθώς και κλοπών οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Πρόκειται για 15 Ρομά από Βέροια και Αλεξάνδρεια, που προχώρησαν σε 61 ληστείες, αποκομίζοντας 410.000 ευρώ.

Οι δράστες, όπως φαίνεται και στο βίντεο, που εξασφάλισε η ΕΡΤ, χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του εναγκαλισμού, για να αποσπάσουν αλυσίδες κι άλλα τιμαλφή από τα θύματά τους.