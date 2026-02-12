Εξιχνιάστηκε άμεσα η υπόθεση ανθρωποκτονίας του 40χρονου που εντοπίστηκε νεκρός νωρίς χθες το βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα, στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κλοπή, καθώς και στη σύλληψη δύο ακόμα ημεδαπών, ενός 48χρονου και μιας 28χρονης που κατηγορούνται για έκθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου τραυμάτισε θανάσιμα τον 40χρονο, πράξη που τελέστηκε παρουσία του 48χρονου και της 28χρονης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ομολόγησε το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr ο 37χρονος ήταν ανάμεσα στα άτομα που από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί προσήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Λίγη ώρα αργότερα ομολόγησε την πράξη του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία που οδήγησε τον καθ’ ομολογία δράστη να σκοτώσει τον 40χρονο ενώ η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής θα ρίξει «φως» στο θανατηφόρο χτύπημα.