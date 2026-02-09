Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση εμπρησμού αρχιτεκτονικού γραφείου στην Αλμυρίδα, τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου 2026.

Οι αρχές έχουν ήδη αναγνωρίσει ως «εγκέφαλο» της υπόθεσης έναν 78χρονο Ρώσο, οποίος είχε διατελέσει δήμαρχος σε πόλη της Ρωσίας αλλά και κρατικός αξιωματούχος.

Ο άνδρας, στρατολόγησε τρεις νεαρούς με σκοπό τον εμπρησμό αρχιτεκτονικού γραφείου (και όχι καταστήματος επίπλων, όπως είχε αρχικώς γνωστοποιηθεί) για τον εκφοβισμό της πρώην συζύγου του, η οποία διατηρεί κατάστημα επίπλων στο ίδιο κτήριο. Ο ηθικός αυτουργός του εμπρησμού, είχε στόχο να τρομοκρατήσει την 65χρονη, ώστε εκείνη να του παραχωρήσει την περιουσία της.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης του αρχιτεκτονικού γραφείου δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, ωστόσο η εταιρία του κάηκε για να εκφοβίσουν την 65χρονη.

To modus operandi, τα μέλη του οργανωμένου εγκλήματος και η εμπλοκή ενός νεαρού κατοίκου Χανίων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 78χρονος άνδρας, εντόπισε και στρατολόγησε δύο άνδρες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι όπως δείχνουν τα στοιχεία, εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα, του οποίου η δράση ερευνάται από τις αρχές.

Οι δύο νεαροί άνδρες, μετέβησαν στα Χανιά δύο ημέρες πριν τον εμπρησμό της επιχείρησης και παρελήφθησαν από έναν 25χρονο Ρωσοπόντιο, κάτοικο Χανίων, ο οποίος τους μετέφερε στο αρχιτεκτονικό γραφείο, όπου θα έβαζαν τη φωτιά.

Ο 25χρονος, που επίσης είχε στρατολογηθεί από τον 78χρονο, χρησιμοποιώντας όχημα ενός επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, προμήθευσε στους δύο άνδρες τα εύφλεκτα υλικά για τη φωτιά.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, οι δράστες πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση και στη συνέχεια διέφυγαν πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν την αναζήτηση των δραστών και έφτασαν στα ίχνη των δύο Θεσσαλονικιών, με κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων να μεταβαίνει στη συμπρωτεύουσα, θέτοντάς τους υπό καθεστώς παρακολούθησης.

Προχθές, Σάββατο 7 Φλεβάρη, ομάδα της ΟΠΚΕ Χανίων επίσης μετέβη στη Θεσσαλονίκη, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τους δύο δράστες.

Λίγη ώρα αργότερα, υπάλληλοι της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων εντόπισαν τον νεαρό κάτοικο Χανίων, σε κεντρικό βενζινάδικο της πόλης, περνώντας και σε εκείνον χειροπέδες.

Οι τρεις άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του επιχειρηματία, στον οποίο ανήκε το -κατασχεθέν- όχημα, που χρησιμοποιήθηκε για την επιχείρηση.

Ο 78χρονος «εγκέφαλος» της υπόθεσης, φαίνεται πως έχει διαφύγει στη Ρωσία, με την έκδοσή του στην Ελλάδα να θεωρείται δύσκολη, από πλευράς ρωσικών αρχών.